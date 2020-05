Polonia: banca centrale non esclude taglio tassi d'interesse in seconda metà 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale polacca (Nbp) potrebbe tagliare ulteriormente i tassi d'interesse nella seconda metà del 2020. Lo ha detto Grazyna Ancyparowicz, membro del Consiglio di politica monetaria (Rpp) di Nbp, per la quale il danno causato dalla pandemia di coronavirus all'economia polacca potrebbe rivelarsi peggiore di quanto finora pronosticato dal governo di Varsavia. Ancyparowicz reputa la previsione di una contrazione dell'economia del 4 per cento anche troppo ottimistica. "Se ci fosse un declino di questo tipo saremmo fortunati. Sono pessimista su quest'anno. Mi sembra che il calo del Pil in Polonia possa essere maggiore di quanto originariamente atteso", ha detto Ancyparowicz. Nbp ha già tagliato i tassi due volte, a marzo e poi di nuovo ad aprile. La percentuale è attualmente allo 0,5 per cento. La prossima riunione dell'Rpp avverrà il 28 maggio. (Vap)