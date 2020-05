Russia-Paesi Bassi: ex azionisti Yukos ottengono sequestro di due importanti marche di vodka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro del caso Yukos nei Paesi Bassi, su istanza degli ex azionisti della società energetica russa, il tribunale olandese ha disposto il sequestro due marche di vodka, Stolichnaya e Moskovskaya. Lo ha riferito a "Rbk" un rappresentante di Gml, la holding che riflette gli interessi degli ex azionisti di maggioranza di Yukos. Le marche di vodka Stolichnaja e Moskovskaja sono di proprietà dalla Federazione Russa attraverso l'impresa di proprietà statale Soyuzplodoimport. Le marche potrebbero essere venduti entro settembre in un'asta pubblica, il cui ricavato andrà agli ex azionisti di Yukos per rimborsare parte del risarcimento di 50 miliardi di dollari deciso dalla Corte d'appello dell'Aja. (segue) (Rum)