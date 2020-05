Energia: in programma a giugno due webinar di ConferenzaGNL

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Roadshow ConferenzaGNL 2020, precedentemente posticipato in autunno come annunciato attraverso comunicato stampa il 18 marzo scorso, arricchisce il suo format e diventa anche webshow, con eventi webinar che consentiranno la partecipazione anche on-line. La scelta, si legge in un comunicato, è figlia della volontà di continuare a informare il settore e consentire alle aziende sponsor, ai relatori e a tutti gli operatori dell’energia una partecipazione attiva e sicura agli eventi programmati a distanza. Il programma prevede due Webinar: martedì 16 giugno, uno dedicato al tema “Infrastrutture Gnl e trasporti: dall’emergenza al rilancio“; martedì 23 giugno, un secondo incentrato su “Filiera italiana Gnlnella revisione della Dafi”. La partecipazione ai webinar, organizzati e promossi in collaborazione con Wec Italia, è gratuita, previa registrazione al sito www.conferenzagnl.com. Confermate, infine, la collaborazione con Olt Offshore Livorno per l’organizzazione dell’Italian LNG Summit in autunno e l’impegno con Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria per il Forum Internazionale sul Gnl nel corridoio Euro-Mediterraneo e il ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria tra novembre e dicembreIl Roadshow rappresenta un’importante tappa di avvicinamento a ConferenzaGNL 2021, la 6° edizione della Conferenza Internazionale sugli usi diretti del Gnl, in programma dal 5 al 7 maggio presso gli spazi di BolognaFiere, in virtù dell’accordo di collaborazione firmato dall’ente fieristico e Mirumir.(Com)