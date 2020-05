Tunisia: ministro della Salute Mekki, bagni in mare ancora vietati fino a nuovo ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia i bagni in mare continuano a essere vietati fino a nuovo ordine. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Hannibal Tv" il ministro della Salute tunisino, Abdellatif Mekki. "Tale decisione è tuttora in vigore e il mancato rispetto da parte di alcuni cittadini che si sono recati in spiaggia negli scorsi giorni non condurrà ad alcun cambiamento", ha dichiarato il ministro, sottolineando che la normativa sarà esaminata in funzione dell'evoluzione della situazione attuale. Qualche giorno fa, Nissaf Ben Alaya, direttrice dell'Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti (Omne) aveva definito il mare una zona priva di rischi. (Tut)