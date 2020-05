Mobilità: Raggi, ok a bici su metro, bus e tram di Roma a qualsiasi ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’importante novità per chi si muove in bici: chi vuole potrà portare il proprio mezzo a bordo di metro, bus e tram in qualsiasi orario. Lo afferma in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, che spiega anche: "È una misura che abbiamo introdotto per facilitare chi, specialmente in questi giorni, utilizza la bicicletta per spostarsi in città, spesso per raggiungere la fermata del bus o della metro più vicina. Il trasporto di tutte le tipologie di bici è ora possibile in qualsiasi momento sia sulle linee di superficie già abilitate al servizio che sulle metropolitane, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e tutela della salute. Ci aspettiamo sempre la massima responsabilità da parte degli utenti, sopratutto in questo delicato periodo di ripartenza. È un’iniziativa sperimentale - sottolinea Raggi -, partita in questo periodo d’emergenza, proprio per garantire la massima sicurezza e comodità a chi si muove in bicicletta, in linea col nostro programma per incentivare la mobilità sostenibile e integrata: bici per le distanze più brevi, trasporto pubblico su bus, tram o metro per gli spostamenti più lunghi. Un provvedimento che si aggiunge al nostro piano straordinario per realizzare 150 km di nuove piste ciclabili in tutta la città. Ricordo - conclude - che sulle metro A e B/B1 passeggero e bicicletta sono ammessi nella prima carrozza nella direzione di marcia del treno, mentre sulla metro C possono salire solo nelle carrozze centrali identificabili grazie alle indicazioni poste sulle porte scorrevoli".(Rer)