Credito: Carfagna (FI), si a prestito per Fca ma con strategia per stabilimenti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fca ha le condizioni tecniche per chiedere di accedere al prestito bancario con garanzia pubblica dal momento che la filiale italiana paga le tasse in Italia, ma vista la dimensione della richiesta e gli interessi occupazionali in gioco spetta allo Stato mettere una condizione chiara: un piano di investimenti nel nostro paese e una strategia di rilancio adeguata al futuro dell’industria automobilistica e all’attività degli stabilimenti italiani. Così in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. “La questione va affrontata fuori da slogan e propaganda: sul tavolo c’è in ballo il lavoro di decine di migliaia di italiani”, ha detto, sottolineando la necessità di “una vera svolta green che consenta di tenere il passo con le altre case automobilistiche europee a loro volta destinatarie di finanziamenti statali”. Il tema della sede fiscale della società capogruppo, ha aggiunto, esiste, ma bisogna individuare la sede più opportuna in cui affrontarlo. “Non una trattativa diretta con una singola azienda, ma una questione di politica da porre al tavolo dell’Unione europea: è li che bisogna lavorare perché finisca la concorrenza sleale di paesi come l’Olanda”, ha concluso. (Com)