Fase 2: Bernini (FI), Conte non tocchi risparmi degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sospetto che il governo stia preparando una patrimoniale "è fortissimo". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Quali sono i 'tanti progetti a tempo debito sul grande risparmio privato degli italiani' annunciati da Conte nella conferenza stampa di ieri sera? Ci aspettiamo un chiarimento immediato da Palazzo Chigi, perché il sospetto che si stia preparando una patrimoniale è fortissimo. Il silenzio della maggioranza, a questo proposito, è inquietante, e allora è bene - prosegue Bernini - che le sinistre al governo sappiano che se prendesse davvero forma un colpo di mano così devastante, Forza Italia si opporrà nel modo più fermo all’esproprio dei risparmi che significherebbe per l’Italia la mazzata finale". (Com)