Lazio: Righini-Rocca (Fd'I), su concerti e discoteche serve intervento deciso e chiaro Regione

- Per discoteche, concerti, eventi, fiere e convegni "serve un intervento deciso e chiaro della Regione Lazio, un'ordinanza come quella del presidente Musumeci in Sicilia, altrimenti non ci sarà nessuna Fase 2 per questo settore e per la maggior parte delle imprese del comparto, nessun futuro". Lo dichiarano, in un comunicato, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia e Federico Rocca responsabile romano settore Enti Locali di Fd'I. "Inoltre bisogna evitare, dopo tanto isolamento - aggiungono gli esponenti Fd'I - il rischio che gruppi di giovani organizzino serate 'clandestine' per ballare e fare musica senza avere l'organizzazione necessaria a far rispettare le giuste norme di prevenzione. Inoltre sfruttando la stagione estiva, con la possibilità di poter svolgere alcune attività all'aperto, si potrebbero anche recuperare date cancellate durante la pandemia. Ma bisogna far presto a dettare linee guida specifiche e soprattutto a dare la certezza della riapertura fissando al più presto il giorno esatto e le nuove regole, per dare agli operatori modo e tempo sufficienti ad organizzarsi nel rispetto delle nuove disposizioni anti contagio". (Com)