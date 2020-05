Omicidio Sacchi: Anastasiya in aula con i genitori di Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camicetta bianca, giacca scura, Anastasiya ha evitato i giornalisti che la aspettavano all'ingresso del tribunale di piazzale Clodio a Roma, passando per l'ingresso della Corte d'Appello di via Antonio Varisco. La ex fidanzata di Luca Sacchi è in aula nel processo che la vede in doppia veste di parte lesa e imputata. Nella stessa aula di corte d'assise anche la madre, il padre e il fratello di Luca. Gli altri imputati, Del Grosso, Pirino e De Propris sono in teleconferenza. (Rer)