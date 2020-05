Portogallo: premier Costa smentisce indiscrezioni su crisi governo e problemi con ministro Finanze Centeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha smentito le indiscrezioni circa attriti con il ministro delle Finanze Mario Centeno, sorta in merito alla questione dell’ingente sostegno statale a Novo Banco. “Il governo ha già chiarito come ci siano state delle incomprensioni a livello comunicativo, come spiegato in precedenza, ha detto il capo del governo del Portogallo in un’intervista all’emittente radiofonica “Tsf”. “Ho già avuto l’opportunità di ribadire la confidenza nel ministri Centeno, che sta lavorando duramente”, ha aggiunto Costa, smentendo una crisi di governo. Le autorità di Lisbona, nelle parole del premier, sono impegnate ad affrontare due priorità, il contenimento e la prevenzione del contagio da coronavirus e la ripresa economica dopo la crisi. Costa non ha poi commentato l’eventualità che Centeno venga nominato alla guida del Banco de Portugal, la banca centrale portoghese, dicendo solo che “ogni cosa avrà il suo tempo”, nonostante la scadenza del mandato dell’attuale governatore Carlos Costa sia fissata a luglio. (Spm)