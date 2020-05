Nato: Kosovo, continua l'impegno della Kfor nel nord anche durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato in Kosovo, Kfor, sta continuando ad assicurare la sua presenza effettiva in tutto il territorio del paese balcanico, dal momento che la sua capacità di condurre operazioni non è stata minata dal Covid-19. E' quanto sottolinea un comunicato stampa della missione Kfor, che evidenzia come nell'area nord i soldati del Comando regionale Est conducono pattugliamenti e attività di monitoraggio, mentre i Carabinieri dell'Unità specializzata multinazionale (Msu) rimangono vigilanti a Mitrovica. Anche durante la pandemia del Covid-19, i militari italiani stanno assicurando infatti 24 ore su 24 la sicurezza nell'area del ponte sul fiume Ibar, mentre pattuglie partono quotidianamente dal quartiere generale dell'Msu di Pristina per recarsi a Mitrovica per una serie di compiti. "I Carabinieri sono una presenza familiare per i cittadini sia di Mitrovica nord che di Mitrovica sud, dal momento che sono stati impiegati per la prima volta nell'area nel 1999, all'inizio della missione a guida Nato", ha dichiarato il comandante dell'Msu, colonnello Enio Simone. Le attività dell'Msu includono anche assistenza alle famiglie in stato di bisogno, un compito che viene adempiuto lungo tutto il Kosovo con fondi nazionali ed in stretto coordinamento con le sezioni locali della Croce Rossa.(Com)