© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli si è recata alla stazione Termini a bordo dell'autobus 90 per verificare i flussi di passeggeri in arrivo e in partenza con l'inizio della fase 2 e l'organizzazione per il rispetto delle regole di distanziamento sociale. (Rer)