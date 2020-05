Tunisia: deputato del partito Tahya Tounes, "possiamo ancora salvare la stagione turistica 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia dovrebbe annunciare “con urgenza” una data per la riapertura delle frontiere per salvare la stagione turistica del 2020. Lo ha scritto Hichem Ben Ahmed, deputato del partito di governo tunisino Tahya Tounes, in un post su Facebook. "È tempo di comunicare ai professionisti del settore l'agenda per i prossimi mesi e di fornire una data anche approssimativa per la riapertura dello spazio aereo, nel rispetto assoluto e non negoziabile della salute dei nostri concittadini”, ha scritto Ben Ahmed, ricordando come dalla ripresa dell'attività turistica dipendano oltre due milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. “È ora necessario applicare le misure sanitarie internazionali nei nostri aeroporti e, se necessario, aggiungere altre misure restrittive se i nostri scienziati lo riterranno necessario", ha aggiunto il parlamentare tunisino. "Possiamo ancora salvare parte della stagione turistica 2020. Gli hotel hanno iniziato ad attuare le procedure di prevenzione e i protocolli sanitari con rigide misure di sicurezza. Tutto questo in collaborazione con i ministeri del Turismo e della Salute. La Tunisia deve rimanere una destinazione popolare, ma la soluzione non è la svendita dei prezzi ma nella sicurezza sanitaria, la principale preoccupazione del mondo e che ora è una risorsa nazionale", ha concluso Ben Ahmed.(Tut)