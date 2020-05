Ex Ilva: Fornaro (Leu), serve maggiore chiarezza su impegni di Ancelor Mittal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il futuro dell'ex Ilva serve chiarezza: il governo ascolti le preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori: lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "La decisione dei vertici aziendali dell'ex Ilva di chiedere, come è successo per lo stabilimento di Novi Ligure, prima la deroga al Prefetto per riprendere la produzione e poi, a distanza di pochi giorni, annunciare la richiesta di cassa integrazione, rappresenta un campanello d'allarme che non può essere ignorato dal Governo. A fine mese, poi - continua la nota - dovrà essere presentato il nuovo piano industriale e a tutt'oggi c'è un assoluto buio sui programmi di rilancio dell'azienda. Non è accettabile che la principale azienda siderurgica navighi a vista e soprattutto assuma decisioni contraddittorie a distanza di pochi giorni", conclude Fornaro. (Com)