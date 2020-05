Algeria: videoconferenza ambasciata d'Italia e Sace su opportunità e strumenti per internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 imprese italiane hanno partecipato oggi alla videoconferenza organizzata dall’ambasciata d’Italia ad Algeri dedicata agli strumenti di Sace a sostegno dell’internazionalizzazione. Angelico Iadanza, relationship manager Egitto e Nord Africa di Sace, ha illustrato gli strumenti di finanza agevolata, garanzie ed assicurazione del credito e le novità dello strumento straordinario “Garanzia Italia” a supporto delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. La normativa algerina limita ancora fortemente le possibilità di intervento di Sace a sostegno delle imprese italiane in Algeria, ma l’ambasciatore Pasquale Ferrara ha sottolineato come la Legge di Finanza complementare approvata in questi giorni dal Consiglio dei Ministri contenga segnali di maggiore apertura, come la limitazione della regola 51-49 ai soli settori strategici e la possibilità per gli investitori di apportare i propri finanziamenti. In futuro potrebbe essere quindi possibile un maggiore ruolo di Sace in quello che è il primo partner commerciale dell’Italia nell’area Mena. (Ala)