Repubblica Ceca: Commissione Ue approva sostegno di 18,5 miliardi di euro a prestiti società fino a 500 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime ceco di circa 18,5 miliardi di euro per garanzie a sostegno di prestiti a società con un massimo di 500 dipendenti colpiti dall'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che il regime sarà gestito dalla banca promozionale ceca, Ceskomoravska zarucni a rozvojova banka, a.s. (Cmzrb). La misura mira a limitare i rischi associati all'emissione di prestiti a società con un massimo di 500 dipendenti che sono maggiormente colpiti dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, migliorando l'accesso ai finanziamenti esterni, garantendo in tal modo il proseguimento delle loro attività. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e, su questa base, l'ha approvata. Secondo la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, "questo schema ceco di circa 18,5 miliardi di euro sosterrà le aziende con un massimo di 500 dipendenti che sono maggiormente colpiti dall'epidemia di coronavirus facilitando il loro accesso ai finanziamenti in questi tempi difficili". (Beb)