Spagna: coronavirus, solo il 43 per cento di bar e ristoranti pronti a riaprire

- Solo il 43 per cento dei bar e ristoranti in Spagna è pronto a riaprire quando le nuove norme lo permetteranno. Il dato emerge da un'indagine condotta da "El Tenedor" - uno maggiori portali di prenotazioni di ristoranti– che ha evidenziato le incertezza degli esercenti su come applicare le misure igienico-sanitarie e su come risponderanno i clienti alle riaperture. Il 40 per cento degli intervistati riaprirà pur non avendo fissato una data, il 15 per cento preferisce attendere l'evoluzione della pandemia, mentre il 2 per cento degli imprenditori del settore ha dichiarato che chiuderà definitivamente la propria attività. (Spm)