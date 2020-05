Coronavirus: Commissione Ue, da Slovacchia maschere, disinfettanti e coperte ad Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A risposta della richiesta dell'Ucraina tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, la Slovacchia ha offerto maschere protettive, disinfettanti, coperte per aiutare il paese ad affrontare la pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto la Commissione europea che ha spiegato che l'Ue coordinerà e cofinanzierà la fornitura di tale assistenza all'Ucraina. "La pandemia di coronavirus deve essere affrontata su tutti i fronti, in tutto il mondo. Sono grato alla Slovacchia per l'aiuto ai nostri vicini in Ucraina. Solo insieme possiamo superare questo virus. L'Ue è pronta a canalizzare ulteriori offerte di assistenza", ha commentato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. La Commissione ha ricordato che il meccanismo di protezione civile dell'Ue ha coordinato la fornitura di assistenza a 13 paesi durante questa pandemia. (Beb)