Coronavirus: cinque imprese associate a Fondazione Sodalitas sostengono progetto ricerca Università di Milano

- Guardare oltre l'emergenza in corso e agire oggi per mitigare i rischi che potrebbero presentarsi in futuro. È questo l'obiettivo del progetto di ricerca "Covid-19: oltre l'emergenza" che Fondazione Sodalitas ha definito insieme al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" dell'Università degli Studi di Milano, diretto dal Professor Massimo Galli. La ricerca verrà sviluppata grazie a cinque imprese associate a Fondazione Sodalitas che hanno scelto di impegnarsi direttamente e sostenerne per intero la realizzazione. Si tratta di: Falck Renewables, Groupe Roullier Zone Italie, Saint-Gobain, Smeg e Whirlpool. Il supporto assicurato da queste cinque aziende permette di realizzare un progetto che si propone di offrire al Sistema Sanitario Nazionale le possibili risposte farmacologiche di volta in volta efficaci per affrontare eventuali nuovi focolai di Covid-19. La prima parte del progetto sarà dedicata ad eseguire la tracciatura epidemiologica molecolare del Covid-19 con l'obiettivo di studiarne il patrimonio genetico per ricostruire l'origine dell'epidemia, definirne l'andamento e le traiettorie di dispersione nel territorio del Nord Italia. Ciò avverrà attraverso la mappatura molecolare del virus stesso, isolando e sequenziando ceppi ottenuti da pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere e la successiva ricostruzione dell'albero filogenetico e filogeografico per evidenziare i percorsi dell'epidemia.La seconda parte sarà quindi rivolta a mettere a punto le possibili risposte farmacologiche basate su una serie di composti antivirali e a testarne direttamente l'efficacia in vitro. (segue) (Com)