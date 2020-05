Coronavirus: cinque imprese associate a Fondazione Sodalitas sostengono progetto ricerca Università di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato attuale delle conoscenze, l'intera epidemia in Italia sembra essere stata il prodotto di una sola introduzione del virus, che ha avuto la capacità di causare un enorme numero di contagi prima ancora che la presenza dell'infezione venisse identificata - ha dichiarato il Professor Massimo Galli, Direttore del DIBIC L. Sacco dell'Università di Milano - La ricerca già in corso saprà confermarci se è stato davvero così o se abbiamo avuto altre introduzioni significative, in grado di determinare contagi secondari nel nostro paese. Un'informazione importante, per meglio capire come il virus si è diffuso. Ancora più importante sarà formare una base di dati per continuare le ricerche su come il virus si è evoluto, su quale 'peso' sulla sua evoluzione ha avuto la pressione del sistema immunitario dei suoi ormai numerosissimi ospiti umani, se sono state di conseguenza selezionate eventuali varianti, magari anche dalle terapie fino ad ora utilizzate. Questo tipo di informazioni sono molto importanti per ' la fase due' della ricerca sul virus, in considerazione dei molti obiettivi, compresi gli studi sui vaccini." "Le cinque aziende associate a Fondazione Sodalitas hanno voluto sostenere questa ricerca perché affronta l'emergenza in corso secondo un approccio di sostenibilità – ha dichiarato Enrico Falck, Presidente di Fondazione Sodalitas - "È fondamentale non farci trovare impreparati di fronte a una nuova possibile ripresa epidemica di Covid-19: le imprese possono dare anche in questa circostanza un contributo necessario per costruire risposte efficaci e sostenibili in una prospettiva di lungo termine". (Com)