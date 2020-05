Ungheria: consigliere premier Orban, sentenza Ue su detenzioni rifugiati è "pressione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente sentenza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Ungheria per aver trattenuto rifugiati in detenzione lungo il confine meridionale del paese equivale a esercitare "una pressione politica" su Budapest. Lo ha detto all'emittente televisiva "M1" Gyorgy Bakondi, consulente capo per la sicurezza del primo ministro ungherese, Viktor Orban. Secondo Bakondi la sentenza mira a costringere l'Ungheria a cambiare le modalità dei controlli alle frontiere e la sua politica migratoria. "Le organizzazioni di George Soros", ovvero i partiti europei di sinistra, così come la burocrazia dell'Unione europea "sono impegnati nell'agevolare il libero ingresso dei migranti in Ungheria" senza controlli alle frontiere, ha detto Bakondi. A suo dire la politica migratoria ungherese ha già provato la sua efficacia e non cambierà. Ha anche avvisato che il rilassamento delle restrizioni introdotte per contenere la diffusione del coronavirus renderà i flussi migratori più "dinamici". (Vap)