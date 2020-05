Fase 2: Cciaa Milano, per imprese seminari e assistenza online gratuita su smaltimento rifiuti, bonifiche e gestione fanghi post covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3 milioni e mezzo di tonnellate i rifiuti delle imprese ma a Milano il 92 per cento è recuperato e a Lodi il 98 per cento. Lo comunica in una la Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. In crescita la quantità prodotta a Monza Brianza (+22 per cento) e a Milano (+17 per cento). Per questo motivo l'ufficio Ambiente ed Economia circolare dell'ente è a fianco delle imprese con un calendario di webinar e assistenze individuali con esperti. Terra, materiali da costruzione, ferrosi e metallici ma anche fanghi derivanti da trattamenti di acque di fognature pubbliche e scorie di reazioni chimiche sono tra i rifiuti più prodotti dalle imprese del territorio. Dalle dichiarazioni Mud 2019 emerge che sono 3 milioni e mezzo le tonnellate di rifiuti delle imprese (di cui 2,8 milioni a Milano, 487 mila a Monza Brianza e 231 mila a Lodi), il 13 per cento pericolosi (11,2 per cento a Milano, 14,2 per cento a Monza Brianza, 30,2 per cento a Lodi). Rispetto all'anno precedente la quantità totale prodotta cresce in media del 15,4 per cento (+16,8 per cento Milano, +22,4 per cento Monza Brianza, -9,1 per cento Lodi). In aumento anche i rifiuti sottoposti a trattamenti di recupero (in media la percentuale supera il 90 per cento): a Milano passa dal 90,94 per cento dei dati 2018 al 92,59 per cento del 2019 (era 88,05 per cento al 2016), a Lodi va dal 97,6 per cento del 2018 al 98,13 per cento del 2019, mentre si registra un calo a Monza Brianza (da 81,58 per cento a 71,46 per cento). Le imprese che ne producono la maggiore quantità sono le attività di risanamento, di costruzioni, quelle che si occupano di fabbricazione di metalli, di prodotti chimici e farmaceutici. Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Mud (dichiarazioni 2008-2019). "Nonostante le difficoltà presenti, il tema della tutela ambientale resta fondamentale e la Camera di commercio è al fianco delle imprese per supportarle anche nella gestione e nel recupero dei rifiuti attraverso una serie di seminari informativi e assistenze personalizzate online - ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente della Sezione regionale Lombardia dell'Albo nazionale gestori ambientali - In particolare lo stop produttivo nella maggior parte dei settori richiede sicuramente tempi maggiori e opportuni aiuti per gestire al meglio le procedure legate all'invio telematico delle dichiarazioni Mud la cui scadenza quest'anno slitta al 30 giugno". C'è tempo fino al prossimo 30 giugno per la presentazione del Mud, il Modello unico di dichiarazione ambientale. Il Mud permette il monitoraggio dei rifiuti prodotti dalle attività economiche e di quelli raccolti dai Comuni, smaltiti o avviati al recupero nell'anno precedente la dichiarazione. Sono tenuti alla compilazione le imprese che producono rifiuti pericolosi e le imprese o enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi, escluse aziende agricole, parrucchieri, estetisti e tatuatori. L'invio è solo telematico. A seguito del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione quest'anno è stato rinviato al 30 giugno. (com)