Coronavirus: Fontana, scritta contro di me? Da settimane campagna d'odio

- Per il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, la scritta comparsa a Milano contro di lui, "mi ha dimostrato che questa campagna d'odio che purtroppo da alcune settimana è stata orchestrata in maniera scientifica rischia di raggiungere quei risultati che questa scritta rappresenta, è facile poi che qualche persona si lasci traviare da queste notizie che vengono costantemente messe sul mercato dei media in maniera falsa". Il presidente della Regione Lombardia lo ha dichiarato alla trasmissione Mattino 5, e ha aggiunto, che questa campagna d'odio riguarda: "Tutte le notizie non vere che vengono distribuite sul mio conto e sulla Lombardia, tutte le accuse infondate che vengono lanciate nei confronti del modo in cui abbiamo gestito la situazione, queste sono situazioni che contribuiscono ad avvelenare il clima".(Rem)