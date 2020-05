Francia-Germania: Macron e Merkel annunciano oggi iniziativa congiunta sul Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, discuteranno oggi in un colloquio in videoconferenza a cui seguirà la presentazione di una "iniziativa franco-tedesca" nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo rende noto l'Eliseo in una nota. Secondo fonti vicine al capo dello Stato francese, l'iniziativa "riguarderà la sanità, il rilancio economico, la transizione ecologica e digitale e la sovranità industriale". Alla conferenza stampa, prevista per le 17, seguirà una dichiarazione congiunta.(Frp)