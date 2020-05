Viterbo: arrestato spacciatore a Ronciglione, sequestrati cocaina hashish e marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Ronciglione insieme alla pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia, durante un controllo alla circolazione stradale hanno fermato un'auto sospetta che si era accostata a due giovani, ed hanno deciso di perquisire il conducente e la vettura, oltre ai due giovani. L'uomo alla guida è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di marijuana suddivisa in 9 dosi, mentre i due giovani di uno spinello e di 4 grammi di hashish oltre che a mezzo grammo di cocaina. I militari hanno quindi arrestato per spaccio il conducente dell'autovettura e lo hanno posto a disposizione della Procura della Repubblica di Viterbo, mentre i due giovani assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Viterbo.(Rer)