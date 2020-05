Energia: società britannica Diversified Gas & OIl in cerca di ulteriori acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di Diversified Gas & OIl Rusty Hutson ha dichiarato che la società sta cercando ulteriori acquisizioni in preparazione alla sua ascesa alla Borsa di Londra. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Diversified Gas & Oil è una delle società energetiche quotate nel Regno Unito che sta crescendo più velocemente. Hudson, co-fondatore della società con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato che il recente declino del settore ha giocato direttamente in favore della strategia di espansione della società, che la porterà a diventare il più grande produttore di gas indipendente in termine di volumi quando entrerà a far parte dell'indice di capitalizzazione Ftse 250 quest'anno. Hudson ha detto al "Financial Times" che "tutta questa confusione nel mercato ha creato grandi opportunità per noi, in quanto le persone stanno vendendo risorse che non vorrebbero normalmente vendere".(Rel)