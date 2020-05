Imprese: Sciotto (Fapi), riparte l’Italia che crede nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le innumerevoli difficoltà, le piccole e medie imprese sono pronte a ridare fiato alla crescita economica e produttiva del paese: riparte l’Italia che non si arrende e che crede nel futuro. Così il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, in un messaggio agli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che stamane hanno ripreso l’attività dopo la serrata. “Sono stati giorni difficili, ma lo spirito di sacrificio e l’abnegazione ci consentiranno di riprendere il cammino con rinnovato entusiasmo, convinti di offrire ancora un contributo determinante alla crescita e allo sviluppo della nazione”, ha detto, esortando il governo a dimostrarsi “amico delle partite Iva”. All’esecutivo, ha aggiunto, “chiediamo di collaborare con le Regioni, evitando ulteriori polemiche e divisioni per addivenire ad una strategia nazionale di ripresa con lo sblocco degli investimenti e delle grandi opere pubbliche”. (Com)