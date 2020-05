Romania: premier Orban presenta oggi al Parlamento le misure di ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Romania, Ludovic Orban, parteciperà dalle 16 (le 15 in Italia) alla plenaria della Camera dei deputati per presentare le misure di ripresa economica nazionali per contrastare la crisi provocata dal Covid-19. Lo riferisce l’agenzia d'informazione romena "Agerpres". La decisione di convocare il primo ministro in seduta plenaria della Camera dei deputati è stata presa su richiesta del gruppo parlamentare Pro Europa.(Rob)