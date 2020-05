Ungheria: il governo proporrà la rinuncia ai poteri speciali dal 26 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese proporrà al parlamento di Budapest di rinunciare ai poteri speciali dal 26 maggio. Lo riporta "hirtv.hu" citando le parole di Gergely Gulyas, capo della cancelleria del premier, Viktor Orban. Gulyas precisa che al parlamento servirà qualche giorno per approvare una legge che azzeri i poteri che l'esecutivo ha assunto in via emergenziale per fare fronte all'epidemia di coronavirus. L'attribuzione, che risale ormai a fine marzo, non prevede una scadenza e questo è uno dei motivi per i quali il governo ungherese è stato accusato a livello internazionale di voler approfittare della pandemia per accentrare potere. (Vap)