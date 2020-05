Regno Unito. Niente quarantena per chi arriva da paesi a basso rischio: la proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'aeroporto londinese di Heathrow, John Holland-Kaye, ha invitato il governo britannico a escludere dalla misura di quarantena di due settimane i cittadini di paesi con tassi d'infezione del coronavirus bassi. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". Il governo intende introdurre un obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano nel Regno Unito via area, ma Holland-Kaye ha commentato che queste restrizioni non dovrebbero essere attuate per più di "un periodo relativamente breve". Il direttore di Heathrow ha invitato il governo ad assumere standard internazionali, in collaborazione con altri paesi "di modo che il flusso di passeggeri aerei possa ricominciare a volare in modo normale tra paesi a basso rischio". Holland-Kaye ha descritto l'aviazione come la "linfa vitale" dell'economia britannica, sottolineando che dall'inizio delle misure restrittive il numero medio di persone che volano da Heathrow è passato da 250 mila al giorno a 5 mila o 6 mila al giorno. (Res)