Kenya: ritirati dal mercato otto marchi di disinfettanti contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio dei marchi keniota ha ritirato dal mercato otto disinfettanti da mani per non aver rispettato gli standard approvati. I permessi dei marchi contraffatti, ha spiegato l'ufficio ai media locali, sono stati sospesi ed è stato ordinato alle loro direzioni di correggere la produzione secondo gli standard in vigore. La questione ha sollevato un acceso dibattito sui social media. Nel paese sono ad oggi stati confermati 887 casi di contagio da coronavirus. (Res)