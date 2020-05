Slovacchia: Pellegrini, ho mostrato chiara ambizione a diventare leader di Smer-Sd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier slovacco Peter Pellegrini e attuale vicepresidente del partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) dice di aver mostrato "una chiara ambizione a correre per la guida del partito". Lo ha fatto parlando all'emittente televisiva "Rtvs". "Penso che Smer-Sd abbia un'occasione unica, dopo che tanti partiti sono sorti e affondati con il loro fondatore, per diventare il primo partito sulla scena politica a seguire l'esempio delle grandi socialdemocrazie all'estero", sopravvivendo all'avvicendamento del suo leader, spiega l'ex capo del governo di Bratislava. A suo dire la direzione del partito dovrebbe riunirsi nell'estate e decidere una data per l'elezione di un successore di Robert Fico, attuale presidente di Smer-Sd. (Vap)