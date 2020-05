Credito: Abi, al 17 maggio Fondo garanzia ha ricevuto 247 mila domande per 11,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria italiana (Abi) rende noto che negli ultimi due giorni sono proseguiti gli invii di domande dalle banche al Fondo di garanzia: alla giornata di domenica 17 maggio ne sono state ricevute 247 mila per circa 11 miliardi e mezzo di euro, di cui 218 fino a 25 mila euro per un totale di 4,5 miliardi. Come riferisce il relativo comunicato stampa, l’Associazione ha ringraziato tutti i lavoratori che hanno continuano ad operare anche sabato e domenica per sostenere “questo sforzo, che si assomma a quello ingentissimo delle moratorie e di tutta l’attività ordinaria bancaria che non si è mai fermata nemmeno nelle fasi più gravi della pandemia”. (Com)