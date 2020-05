Ricerca: progetto "Erc iHeart" entra nel vivo dell'azione medica e porta primi risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunto al suo terzo anno il Progetto "iHeart", vincitore di un Erc Advanced Grant di 2.350.000 Euro, si pone l'ambizioso obiettivo di realizzare un modello matematico completo per lo studio del comportamento del cuore umano e delle sue patologie, una sorta di "microscopio virtuale", in cui siano integrati tutti i processi della funzione cardiaca: la propagazione dell'impulso elettrico, l'attivazione cellulare, la contrazione e il rilassamento del miocardio durante le fasi sistolica e diastolica, la fluidodinamica nel sangue nei ventricoli e negli atrii, la dinamica di apertura e chiusura delle quattro valvole cardiache. Le ricerche sviluppate finora hanno già permesso di rendere operativi alcuni moduli che stanno suscitando un grande interesse nella comunità medica; dagli studi di fattibilità si è quindi passati alle prime prove sul campo, in cui matematici e medici lavorano fianco a fianco nella ottimizzazione di questi nuovi strumenti all'interno di delicate procedure di intervento per far fronte ad alcune patologie cardiache di grande rilevanza. Grazie ai modelli matematici sviluppati in iHeart, è stato possibile produrre indicazioni quantitative sui fattori che favoriscono l'innesco e il mantenimento di aritmie, come la tachicardia ventricolare. Le tradizionali modalità di intervento consistono nell'effettuare ablazioni trans-catetere, che permettono, tramite l'erogazione di radiofrequenza, di rendere inattive le aree anomale che causano l'aritmia. In collaborazione con l'unità di aritmologia ed elettrofisiologia cardiaca dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, si è verificato come la matematica cardiaca riesca a supportare e a consolidare lo studio elettrofisiologico nella localizzazione delle zone di intervento sulla parete del cuore. Sono inoltre in avanzata fase di sviluppo algoritmi sempre più rapidi, che consentiranno di effettuare questo tipo di analisi in tempo reale, velocizzando in maniera significativa il processo decisionale dell'intervento. (segue) (Com)