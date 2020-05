Ricerca: progetto "Erc iHeart" entra nel vivo dell'azione medica e porta primi risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con l'Ospedale Sacco di Milano viene attualmente sviluppato un modello che fornisce indicazioni precise al cardiochirurgo su come effettuare la miectomia (rimozione) di una porzione del setto interventricolare, mediante un'analisi non invasiva e a bassissimo costo. Questo trattamento è il più usato per curare la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, che consiste nell'ispessimento del setto a tal punto da rendere difficoltosa l'espulsione del sangue dal ventricolo sinistro nell'aorta ascendente. La simulazione matematica si inserisce nella fase pre-operatoria, ed è stata considerata dai medici come efficace strumento di guida per il delicato intervento. Un ulteriore strumento computazionale è stato sviluppato in collaborazione con la cardiologia e radiologia dell'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto (Tn), riguardo all'ottimizzazione della terapia di risincronizzazione cardiaca (Crt) che consiste nell'impianto di un device in grado di ripristinare la corretta sincronia del battito cardiaco compromessa da disturbi di conduzione o dalla presenza di cicatrici. A tal fine i cardiologi devono effettuare un mappaggio del ventricolo sinistro per rilevarne l'attività elettrica, che consiste nell'inserimento di un catetere-elettrodo attraverso i vasi della circolazione. Lo strumento matematico, attualmente validato, permetterà di ridurre considerevolmente il tempo di mappaggio e quindi i tempi di esposizione del paziente ad un trattamento invasivo, e di guidare il posizionamento del catetere nel posto più curativo per il paziente scompensato. Come questi esempi dimostrano, iHeart ha aperto nuovi orizzonti fra matematica e medicina traslazionale e ha istituito un'azione coordinata e sistematica fra Università e ospedali creando una nuova figura professionale all'interfaccia fra matematica, bioingegneria, medicina e data science. "Grazie a tutte le nuove collaborazioni cliniche e all'attività integrata dei nostri giovani ricercatori (dottorandi e post doc) con quella dei ricercatori operanti presso strutture ospedaliere, riteniamo di riuscire a tracciare una pista importante in Italia in una disciplina nuova, la Medicina Computazionale", riassume il Professor Alfio Quarteroni, responsabile del progetto. (Com)