Honduras: coronavirus, coprifuoco esteso fino al 24 maggio

- Il governo dell'Honduras ha allungato di un'altra settimana il coprifuoco disposto per arginare la diffusione del contagio da nuovo coronavirus. "L'ampliamento dell'allarme rosso è coerente con le misure per contenere la propagazione della Covid-19", ha detto il responsabile della Copeco, la commissione preposta al monitoraggio dell'emergenza, Carlos Cordero. La normativa prevede la possibilità di circolare dalle 9 alle 17 ma solo per i casi di stretta necessità - acquisti per generi alimentari, prodotti farmaceutici, carburanti - e solo nei giorni permessi dal numero di serie della carta di identità. Rimane obbligatorio l'uso delle mascherine per recarsi negli esercizi commerciali e il divieto assoluto di circolazione nel fine settimana. Ad oggi nel paese si registrano 2.646 casi di contagio con 142 morti.(Mec)