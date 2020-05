Fase 2: Catalfo su infortuni Covid, responsabilità penale non inciderà su datori di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non inciderà sul datore di lavoro la responsabilità penale in caso di infortunio per Covid-19. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, a “Storie italiane” su Rai1. "La scorsa settimana ho incontrato i vertici dell’Inail. Nelle prossime ore insieme a Inail e il ministero sarà pubblicata una circolare esplicativa così da togliere i dubbi ai datori di lavoro su questa questione e fare chiarezza", ha detto Catalfo.(Rin)