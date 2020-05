Ucraina: Banca nazionale ha acquistato 161,5 milioni di dollari fra 12-15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu) ha acquistato 161,5 milioni di dollari sul mercato interbancario estero fra il 12 e il 15 maggio. Lo ha reso noto la stessa Nbu, con l’obiettivo di stabilizzare il valore della valuta nazionale ucraina, la grivnia. La banca centrale non ha venduto valuta estera nello stesso periodo, puntando invece a riempire le riserve nazionali con l’acquisto di 161,5 milioni di dollari, si legge sul portale della Nbu. Dall’inizio del 2020, la vendita di valuta estera in Ucraina ha in ogni caso superato gli acquisti di oltre 360 milioni di dollari. (Res)