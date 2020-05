Roma: Astorre (Pd), grazie a magistrati e Gdf per sequestro ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai militari della Guardia di finanza di Roma, ai magistrati del Tribunale della Capitale e della Dda per il sequestro di bar e ristoranti, per un valore di oltre 5 milioni di euro, ritenuti frutto del reimpiego di proventi di attività illecite". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito al sequestro di bar e ristoranti che facevano capo a un'organizzazione criminale contigua alla camorra. (Com)