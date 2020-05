Agroalimentare: Coldiretti, cinquemila attività in mano alla criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalità organizzata è arrivata a controllare cinquemila locali nel settore della ristorazione, che è diventato una delle principali aree di investimento da parte della malavita: ciò perché consente di infiltrarsi in modo capillare nella società civile e condizionare la vita quotidiana delle persone. Lo si apprende dai dati contenuti nel rapporto Agromafie della Coldiretti, a commento del sequestro di bar ed esercizi di ristorazione disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma. “Approfittando della crisi economica, la criminalità organizzata e la camorra penetrano in modo massiccio e capillare nell’economia legale ricattando con l’usura o acquisendo direttamente o indirettamente gli esercizi ristorativi in Italia e all’estero: un pericolo che è aumentato con la crisi di liquidità generata dall’emergenza Covid-19 che ha reso molte attività più vulnerabili all’usura”, si legge nel documento. In questo modo, prosegue la nota, la malavita si appropria di “vasti comparti dell’agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma anche compromettendo in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti con l’effetto indiretto di minare profondamente l’immagine dei prodotti italiani e il valore del marchio Made in Italy”. Stando alla Coldiretti, il volume d’affari complessivo annuale della criminalità nell’agroalimentare nazionale è salito a 24,5 miliardi di euro (Com)