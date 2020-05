Fase 2: Simiani (Pd), serve gestione integrata interventi di sostegno a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per favorire il rilancio imprenditoriale serve una pianificazione e gestione integrata degli interventi di sostegno a livello nazionale e regionale. Così il responsabile Infrastrutture della segreteria nazionale del Partito democratico, Marco Simiani, nell’editoriale pubblicato dal sito “Immagina”. “Servono soluzioni innovative che permettano l’osmosi di capitali e competenze tra diverse aree produttive: se vi sono settori in crisi quella forza lavoro può magari essere convertita rapidamente in altri comparti in crescita”, ha detto. Il nostro orientamento per determinare la velocizzazione della realizzazione di opere pubbliche, ha aggiunto, sarà quello di “migliorare significativamente l'efficienza e l'efficacia degli strumenti in essere, piuttosto che per mezzo di un allentamento eccessivo delle regole: non vanno infatti dispersi i successi raggiunti nel campo della salvaguardia della salute dei lavoratori, dell'ambiente e della legalità delle operazioni". (Com)