Giustizia: Iannone (Fd'I), Bonafede si dimetta, su scandalo Csm intervenga Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inchiesta della Procura di Perugia fa emergere, ancora una volta, come sussistano gravi squilibri che alterano i poteri costituzionali. Per questo condivido totalmente la posizione espressa dal presidente delle Camere Penali Gian Domenico Caiazza: è indispensabile mettere un controllo al cosiddetto "Sistema dei fuori ruolo" stoppando definitivamente alle correnti e ai giochi della politica l'inserimento di centinaia di magistrati all'interno dei Ministeri. A partire da quello della Giustizia che, di fatto, è occupato spesso dalla magistratura più politicizzata e spesso senza profili tecnici, ma solo nell'ottica di spartizione. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d'Italia (Fd'I) in commissione Parlamentare Antimafia, in merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti, tra gli altri, alcuni importanti esponenti del Csm e del ministero della Giustizia e che indirettamente lambisce perfino l'Antimafia. "In particolare - spiega - emerge un attivismo politico del Pd e dei Cinque Stelle che entrano nelle dinamiche di organi a rilievo costituzionale e che dovrebbero essere separati dal potere legislativo e esecutivo. E' sconcertante leggere le intercettazioni tra l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara con l'attuale vice presidente del Csm David Ermini e il capo di gabinetto dimissionario del ministro Bonafede, Fulvio Baldi. (segue) (Rin)