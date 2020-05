Serbia: commissario per i rifugiati, Esercito a Sid è per proteggere cittadini e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di dispiegare l'Esercito per garantire la sicurezza dei centri per migranti a Sid, in Serbia, "è positiva" per la sicurezza dei cittadini e dei migranti stessi. E' questa l'opinione del commissario per i rifugiati della Serbia, Vladimir Cucic, che ha così commentato l'ordinanza emanata dal capo dello Stato, Aleksandar Vucic. "E' una decisione buona e sostanzialmente giustificata, poiché ogni decisione preventiva è una buona decisione", ha dichiarato Cucic, ospite oggi dell'emittente "Rts". Il commissario ha precisato che i migranti sono stati isolati nei tre centri al confine con la Croazia per più di tre mesi a causa dell'emergenza coronavirus. "Lo stato d'emergenza nel paese è durato per cinquantasei giorni. Per questi migranti l'isolamento è durato anche di più", ha detto Cucic osservando che la Serbia non è mai stata la loro destinazione finale. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha autorizzato nei giorni scorsi l'utilizzo dell'Esercito per mettere in sicurezza tre centri per migranti a Sid. Secondo la stampa locale, la decisione è stata presa in conformità con le valutazioni delle autorità di sicurezza e con le richieste e le iniziative del comune di Sid. In base a quanto stabilito, l'esercito assumerà il pieno controllo nelle stazioni di Sid, Adasevci e Principovac per garantire la sicurezza dei cittadini, come misura precauzionale dopo più di due mesi di isolamento delle strutture a causa della pandemia di coronavirus. (Seb)