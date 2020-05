Auto: Russia, AvtoVaz riprende oggi la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica russa AvtoVaz ha ripreso oggi la produzione sospesa il 29 aprile. La produzione è stata riavviata oggi alle 7 (6 italiane). L'impianto manterrà i turni introdotti ad aprile a causa della minaccia della diffusione del Covid-19. Alla fine di marzo, oltre 30 dipendenti di AvtoVAZ sono stati messi in quarantena a causa del coronavirus e l'attività dell'azienda è stata sospesa. Il 13 aprile, le autorità della regione di Samara hanno autorizzato AvtoVAZ a riprendere il lavoro tenendo conto delle misure precauzionali per contrastare l'epidemia. Il 29 aprile, la società ha nuovamente sospeso la produzione di automobili a causa di un calo record della domanda. Successivamente la produzione è stata fermata per la festività di maggio. A causa del calo della domanda, AvtoVaz introdurrà una settimana lavorativa di quattro giorni dal 29 giugno, una modalità che dovrebbe durare sino al prossimo 27 dicembre. (Rum)