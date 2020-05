Madagascar: governo conferma primo decesso per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Madagascar è morto un uomo per coronavirus. Lo ha riferito in diretta televisiva la portavoce della task force presidenziale anti Covid-19, Hanta Danielle Vololontiana, precisando che la vittima, un medico di 57 anni che soffriva di patologie pregresse quali diabete e ipertensione, è la prima vittima di Covid-19 nel paese. Il decesso dell'uomo, che faceva parte della squadra medica impegnata nella lotta alla diffusione del contagio in Madagascar, cade mentre nel paese infervora il dibattito sull'efficacia dei farmaci naturali ed il caso del Covid-Organics (Cvo), sviluppato dall'Istituto di ricerca applicata malgascia a base di artemisia e proposto dal presidente Andry Rajoelina come rimedio al Covid-19. Mentre l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha messo in guardia dall'affidarsi a rimedi improvvisati, sostenendo che per il momento non ci sono prove scientifiche sull'efficacia del rimedio malgascio, le autorità di Antananarivo hanno iniziato a distribuirlo in diversi paesi africani, su richiesta dei rispettivi governi. Dopo Guinea-Bissau e Guinea equatoriale, anche il presidente della Tanzania, John Magufuli, ha autorizzato l'ordine per delle scorte della sostanza, e così il nigeriano Muhammadu Buhari. (segue) (Res)