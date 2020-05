Madagascar: governo conferma primo decesso per coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Covid-Organics, il Madagascar è diventato l'orgoglio dell'Africa", ha dichiarato il ministro degli Esteri tanzaniano Palamangamba Kabudi nel ricevere in dono i 13 stock di Cvo. Il presidente Magufuli ha subito molte critiche per non aver applicato le restrizioni da coronavirus e per aver, al contrario, incoraggiato la popolazione a continuare a radunarsi nei luoghi di culto e a rivolgersi a soluzioni "naturali" contro il virus. Ad annunciare l'intenzione della Nigeria è stato invece il segretario generale della presidenza, Boss Mustapha, precisando che il presidente Muhammadu Buhari ha impartito "severi ordini" chiedendo che la spedizione del prodotto venga sottoposta ai necessari processi standard di validazione per i medicinali. “Il presidente ha dato istruzioni per il trasferimento aereo (del prodotto) dal Madagascar e ha dato chiare istruzioni affinché venga sottoposto al processo di validazione standard per i prodotti farmaceutici. Non ci saranno eccezioni per questo”, ha dichiarato il funzionario parlando nel corso della conferenza stampa quotidiana della task force presidenziale di Abuja per l’emergenza Covid-19. “La Nigeria ha una sola risposta nazionale alla pandemia di Covid-19. Laddove esistono strategie diverse, riguardano l'implementazione di interventi non farmaceutici. Ma per quanto riguarda la risposta sanitaria, esiste solo una risposta nazionale”, ha poi sottolineato Mustapha. (segue) (Res)