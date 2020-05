Madagascar: governo conferma primo decesso per coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Uganda, il portavoce del ministero della Salute, Emmanuel Ainebyoona, ha spiegato che il paese sta aspettando la necessaria approvazione delle autorità sanitarie prima di considerare il Cvo tra i potenziali trattamenti per Covid-19. "Non lo utilizzeremo (come rimedio) fino a quando non sarà approvato dall'Oms", ha dichiarato ieri al quotidiano locale "Daily Monitor". Il prodotto sarebbe inoltre oggetto di studio da parte dell'Autorità ugandese per i farmaci (Nda). “I medicinali a base di erbe sono stati usati dall'umanità per il trattamento di varie malattie molto prima dell'invenzione della medicina convenzionale", ha dichiarato il portavoce Fredrick Ssekyana, spiegando che l'Nda "continuerà a sostenere i membri della comunità scientifica e gli attori privati ​​coinvolti nella ricerca e nello sviluppo di medicinali a base di erbe o convenzionali in Uganda", ha affermato. (segue) (Res)