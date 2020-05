Madagascar: governo conferma primo decesso per coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di rispondere allo scetticismo degli organismi internazionali, le autorità sanitarie del Madagascar hanno intanto annunciato l'avvio di test clinici sul Covid-Organics. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato che le autorità di Antananarivo stanno dialogando con l’Oms per ottenere la convalida. Di recente, tuttavia, la stessa Accademia medica nazionale del Madagascar (Anameh) ha messo in dubbio l'efficacia della bevanda, benché questa contenga principi attivi utilizzati anche negli anti-malarici. Per il direttore regionale dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti, è invece evidente che il ritardo accumulato dalle autorità di alcuni paesi - Tanzania in testa - nell'applicare misure più rigorose per prevenire la diffusione del coronavirus è stato determinante nell'aumento dei casi positivi. Anche la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha manifestato alcune perplessità, negando peraltro di aver ordinato un pacco del farmaco. "La Cedeao e la sua istituzione sanitaria (Waho) si dissociano da questa affermazione e informano che non abbiamo ordinato il suddetto farmaco Cvo", si legge in un comunicato della Cedeao, che precisa tuttavia di non essere ostile a contributi tradizionali, purché questi siano scientificamente testati e provati. (Res)