Ue: colloquio tra ministri Esteri su ripresa turismo

- La ripresa del turismo nell'Ue mentre perdura la crisi del coronavirus è al centro di una teleconferenza che si terrà oggi tra i ministri degli Esteri di Germania (Heiko Maas), Italia (Luigi Di Maio), Spagna (Arancha Gonzalez Laya), Austria (Alexander Schallenberg), Grecia (Nikos Dendias), Croazia (Gordan Grlic Radman), Portogallo (Augusto Santos Silvas), Malta (Evarist Bartolo), Slovenia (Anze Logar), Cipro (Nikos Christoulides) e Bulgaria (Ekaterina Zaharieva). La base delle discussioni sono le linee guida per il turismo in crisi recentemente presentate dalla Commissione europea. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la teleconferenza si svolge su iniziativa di Maas e intende discutere un approccio coordinato alla graduale limitazione delle restrizioni ai viaggi nell'Ue, attuate per frenare la diffusione del coronavirus, in vista della stagione turistica. Intanto, il ministro degli Esteri tedesco ha annunciato che l'avviso di viaggio con cui il proprio dicastero sconsiglia di lasciare la Germania scadrà il 14 giugno prossimo. Il provvedimento verrà abrogato in maniera graduale, a condizione che non vi siano battute d'arresto nella lotta contro la pandemia nei paesi dell'Ue. Intervistato dall'emittente televisiva “Ard”, Maas ha osservato che alcuni paesi dell'Ue hanno già annunciato la riapertura dei propri confini ai turisti stranieri da giugno o luglio. Il ministro degli Esteri tedesco ha quindi sottolineato che il governo federale intende fare altrettanto, Dopo il 15 giugno, ha proseguito Maas, “non intendiamo più emettere avvisi di viaggio per tutto il mondo, vogliamo invece sostituirli con consigli di viaggio da cui le persone possono dove possono recarsi, se sia responsabile partire, se si sia benvenuti e soprattutto quali regole siano in vigore” nel paese di destinazione per il contrasto al coronavirus. (Geb)