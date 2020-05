Giustizia: Migliore (Iv) su sfiducia Bonafede, Conte valuti con il ministro i correttivi da apportare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede deve dare un segnale di cambiamento di rotta: sappiamo delle gravi conseguenze che questa crisi può portare, ma dovrebbe essere Conte a valutare con il ministro i correttivi da apportare. Lo afferma Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva, su Radio Cusano Campus parlando della mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Migliore parla poi delle riaperture. "I soldi che sono stati stanziati devono essere effettivamente utilizzati. Sono sinceramente colpito quando sento di persone che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Non basta riaprire, ma bisogna ripartire, questo significa mettere in linea le opzioni che regione per regione si stanno determinando, ma anche avere una burocrazia diversa. Prestito a Fca? Ha ragione Bentivogli, evitiamo polemiche da salotto", aggiunge il deputato, che sull'appello di +Europa riguardo la mozione di sfiducia al ministro Bonafede afferma: "Ascolteremo quello che dirà il ministro Bonafede in Parlamento -ha affermato Migliore-. Noi abbiamo avuto un'unica vera linea di continuità tra il governo Conte 1 e il Conte 2, che è stata rappresentata proprio da Bonafede. Abbiamo denunciato le sue posizioni giustizialiste. Abbiamo contrastato ciò che ha portato le destre a presentare questa mozione di sfiducia, ovvero la querelle con Di Matteo in un talk show. Ma dal punto di vista delle posizioni del ministro credo ci debba essere un cambio di rotta. Sappiamo delle gravi conseguenze che questa crisi può portare, ma dovrebbe essere Conte a valutare con Bonafede i correttivi da apportare. Il Paese non ha certo bisogno di riforme che smantellino lo stato di diritto. Penso ci sia bisogno di un segnale molto concreto per andare avanti". (Rin)